Спасатель трагически погиб при изъятии осколков украинского снаряда МЧС: в Белгородской области при изъятии осколков снаряда ВСУ погиб спасатель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Начальник поисково-спасательной службы Белгородской области Валерий Тесленко трагически погиб во время извлечения осколков разорвавшегося украинского боеприпаса 15 мая, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Узнав, что его подчиненные выехали на изъятие, он прибыл на место в свой отпуск. Тесленко было в 38 лет, у него остались жена и сын.

Валерий Николаевич не смог остаться в стороне — он принял решение отправиться на помощь своим ребятам, чтобы лично контролировать и принять участие в проводимых работах. К огромному сожалению, с этого выезда он уже не вернулся, — заявили в ведомстве.

В МЧС отметили, что не могут разглашать обстоятельства гибели спасателя, поскольку идут следственные мероприятия. Прощание с Тесленко прошло в Белгороде в пятницу, 17 мая. В ходе службы он был награжден знаком МЧС России «За заслуги», медалями МЧС «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» и «За разминирование», а также медалью «За отвагу» по указу президента России.

Ранее Минобороны России сообщило, что саперы группировки войск «Центр» обезвредили в Авдеевке более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек. Они обследуют местность при помощи современных миноискателей.