Спасатель получил ранение после атаки ВСУ Спасатель ранен из-за атаки беспилотника ВСУ под Курском

Фото: МО Украины

Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на дом в селе Гордеевка Кореневского района, сообщает правительство региона в Telegram-канале. В результате происшествия пострадал спасатель.

При ликвидации возгорания украинский дрон атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины. Один из спасателей получил ранение. В настоящее время ему оказывается первая медицинская помощь. Повреждена пожарная машина, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель села Вторая Наумовка Белгородской области, где действует режим ЧС, погиб, когда пытался разобрать противопехотную мину. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Белгородский глава напомнил, что любая попытка разобрать мину смертельно опасна. Он призвал местных жителей не трогать взрывоопасные предметы.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником поселок Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области. Загорелись два автомобиля и гараж, мирные жители не пострадали.

Также сообщалось, что граната взорвалась в кальянной в Подмосковье в городском округе Домодедово. В результате происшествия пострадали три человека.