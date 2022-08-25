«Спартак» принял извинения «Факела» за неверное заявление о «символике»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Сапртак» принял извинение воронежского «Факела» за ранее высказанный запрет демонстрации на матче символики красно-белых. В разговоре с NEWS.ru пресс-служба столичной команды выразила уважение коллегам за быструю реакцию и исправление ошибки.

Рады, что реакция последовала быстро — и от Лиги, и от «Факела». Коллегам из Воронежа — уважение, что быстро исправили ошибку, и случившееся недоразумение не должно омрачить матч, которого ждут болельщики обеих команд. До встречи в Воронеже, — заявили в «Спартаке».

Матч седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги «Факел» — «Спартак» состоится в Воронеже 27 августа. Последний раз команды встречались 21 год назад.

Ранее гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, заявил, что болельщики «Спартака» не смогут попасть на Центральный стадион профсоюзов с красно-белой атрибутикой из-за того, что столичная команда отказалась от гостевой квоты билетов.

На в «Спартаке» заявили, что запрет на символику клуба неправомерен. Они подчеркнули, что будет направлено соответствующее письмо в РПЛ, напомнив о федеральных правилах поведения зрителей, согласно которым фанаты могут брать с собой на стадион личные вещи.

Позднее «Факел» признал, что допустил некорректную формулировку о запрете проноса средств гостевой команды на игру, сказав слово «символика». Отмечается, что если болельщики придут на стадион в кепке, футболке или шарфе «Спартака», никто не будет их выгонять.