СП выявила ухудшение состояния воды на Дальнем Востоке

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Счетная палата констатировала ухудшение санитарного состояния воды на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе ведомства. Оценка состояний проводилась совместно с контрольно-счетными органами Приморского и Хабаровского краев, передает РБК.

Предположительную причину специалисты видят в том, что в регионе происходит сброс неочищенных сточных вод, в том числе и из соседних стран — Китая и Монголии. Кроме того, из 743 гидротехнических сооружений 429 имеют низкий уровень безопасности, уточнил Ростехнадзор.

В связи с этим возник вопрос о недостаточном контроле над использованием бюджетных средств — за 2020–2024 годы на соответствующие нужды было направлено 17,8 млрд рублей, однако результат оставляет желать лучшего, говорится в материале.

При этом проверка показала, что в проверяемом периоде санитарное качество воды в водных объектах Дальнего Востока ухудшилось, — отмечает Счетная палата.

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