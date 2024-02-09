Создателя «тюремной неваляшки» задержали в Красноярске Художника Василия Слонова задержали в Красноярске по подозрению в экстремизме

В Красноярске задержали художника Василия Слонова, который ранее был оштрафован за создание неваляшки с тюремными татуировками и символами «Арестантского уголовного единства» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщила его супруга на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она также опубликовала копию постановления следователя, согласно которой против Слонова возбудили уголовное дело по факту публичной демонстрации экстремистской символики.

Постановил: возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.4 УК РФ, по факту публичного демонстрирования символики экстремистских организаций либо иной атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами<...>, — говорится в постановлении.

По данным ТАСС, Слонова остановили в аэропорту, когда он собирался вылететь в Казахстан. Отмечается, что в соцсетях у художника осталась фотография созданной им куклы-неваляшки с запрещенными символами.

Ранее Мосгорсуд приговорил экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам общего режима. Его признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Суд посчитал срок ареста по формуле «день за полтора», поэтому Стрелков отсидит три года и 83 дня.