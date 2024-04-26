Суд в Бурятии отправил мужчину за решетку после суицида дочери Суд в Бурятии приговорил мужчину к восьми годам тюрьмы после суицида дочери

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В Бурятии Еравнинский районный суд приговорил местного 48-летнего жителя к восьми годам и двум месяцам исправительной колонии общего режима после самоубийства дочери, передает региональное управление Следственного комитета. Следствие установило, что родственник постоянно избивал и унижал дочь. Девочка свела счеты с жизнью летом 2023 года. В качестве основной улики в деле были приведены записи из Telegram-канала, который вел ребенок.

Противоправные действия в отношении ребенка мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения, создав для дочери в семье обстановку деспотизма, постоянного страха перед наказаниями, — сообщили в Следкоме.

Утром 22 апреля 21-летняя волейболистка Арина Михайлина была найдена мертвой у 16-этажного общежития института МЭИ в Москве. Предсмертной записки Арина не оставила. За час до смерти к Арине приехала бригада скорой медицинской помощи. Медиков вызвал молодой человек девушки, который заподозрил неладное. По его словам, девушка общалась с ним так, будто прощалась. Незадолго до этого она переехала от него в общежитие.