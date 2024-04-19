Союз журналистов готов оказать поддержку автору «Фонтанки» Радин: Союз журналистов готов оказать помощь автору «Фонтанки» Ксении Клочковой

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Ксения Клочкова

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области готов оказать помощь журналисту «Фонтанки» Ксении Клочковой, у которой сегодня прошли обыски, заявил глава Союза Андрей Радин. По его словам, Клочкова известный в регионе представитель СМИ, которую знают и чиновники и политики. Также она лауреат премии «Золотое перо».

Ксению все журналисты, политики и чиновники города много лет знают, как профессиональную и талантливую журналистку. <...> Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области готов оказать ей посильную помощь в этой ситуации, — приводятся слова Радина на сайте организации.

Ранее сообщалось, что следователи изъяли телефон и ноутбук из квартиры Клочковой. Обыск длился почти три часа и теперь ее журналиста ожидает допрос. Предположительно, она выступает свидетелем по уголовному делу о повторном уклонении от выполнения обязанностей иноагента, которое возбуждено в отношении ее бывшего коллеги по «Фонтанке» Андрея Захарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

До этого на рэпера Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) составили новый протокол по статье о нарушении деятельности иностранных агентов. Министерство юстиции России внесло Алексеева в список иностранных агентов осенью 2022 года. После начала специальной военной операции на Украине музыкант покинул страну.