Совфед одобрил закон о федеральной территории Сириус

https://static.news.ru/photo/824a455e-3f81-11eb-8f1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о федеральной территории Сириус. Как следует из документа, она будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным, с собственным бюджетом и имуществом.

Сириус — бывшая территория Адлерского района курортного города Сочи. Она включает в себя Имеретинскую низменность с многочисленными апарт-отелями и Олимпийский парк со спортивными объектами прибрежного кластера, где в 2014 году проходили игры международного спортивного турнира.

В 2019 году здесь был образован посёлок городского типа, а в 2020-м — городской округ Сириус. Формально с такой инициативой выступили местные жители, инициативу которых поддержали власти. Сириус был выведен из подчинения властей курорта и региона в ходе преобразования в одноимённую федеральную территорию — первую в России. Это потребовало изменения устава города Сочи и переизбрания мэра, который был вновь утверждён депутатами городского собрания в начале декабря 2020 года.

Сейчас в Сириусе проживает порядка 12,5 тысячи человек, предполагается, что в перспективе их число вырастет до 30–40 тысяч.

Своим названием федеральная территория обязана детскому образовательному центру «Сириус», образованному вскоре после Олимпийских игр.

Вопросы организации её функционирования будут решаться в течение пятилетнего переходного периода, передаёт РИА Новости. Органом публичной власти станет Совет. Он будет формироваться на пять лет в составе 17 членов, из которых девять должны избираться в соответствии с российским законодательством о выборах, трое назначаться президентом, ещё трое — правительством, а один — губернатором Краснодарского края. Полномочия председателя Совета могут быть прекращены досрочно в связи с утратой доверия президента на основании его представления.

На девять избираемых мест в Совете смогут претендовать граждане от 21 года. Они будут баллотироваться по одномандатным и многомандатным округам. Голосование за состав первого созыва должно пройти не позднее 19 сентября 2021 года, а схема избирательных округов должна быть утверждена не позднее 15 мая 2021 года.

Кандидаты в члены Совета федеральной территории Сириус могут быть выдвинуты партиями или идти на выборы как самовыдвиженцы.

Закон предусматривает, что государственный и муниципальный контроль в Сириусе будет осуществляться в соответствии с федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами РФ.

Для достижения целей создания и функционирования федеральной территории правительство по согласованию с местными органами власти должно утвердить программу развития. Кроме того, кабмин сможет субсидировать ставки по кредитам на создание инфраструктуры Сириуса, а на товары, необходимые для научно-технологической деятельности, предполагается устанавливать субсидирование на уплату НДС.

Помимо прочего, Сириус будет иметь собственное СМИ для публикации нормативно-правовых актов.

Норма об образовании в России нового типа субъектов — федеральных территорий — прописана в обновлённой Конституции РФ. Как писал NEWS.ru, этот статус предполагает экономическую самостоятельность и механизм прямой коммуникации как с президентом, так и с правительством.