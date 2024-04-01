Советский ручной пулемет и патроны нашли на сгоревшей турбазе «Водолей» SHOT: в Краснодарском крае в сгоревшей гостинице нашли пулемет и патроны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники МЧС России обнаружили на пепелище сгоревшей базы отдыха «Водолей» в Апшеронском районе Краснодарского края советский ручной пулемет и патроны, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его информации, оружие находилось в подвале здания. Спасателями был найден ствол со ствольной коробкой ручного пулемета Калашникова калибра 7,62 миллиметра и 50 патронов.

Как уточнил канал, пожар на туристической базе начался 31 марта в полдень. Площадь возгорания составила 520 квадратных метров. Согласно предварительной версии, пожар вспыхнул из-за замыкания проводки. Причиненный ущерб оценивается в 10 млн рублей. Сейчас сотрудники полиции общаются с владельцем гостиницы.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись момента взрыва на турбазе «Водолей». С туристической базы были эвакуированы около 50 человек, включая персонал и клиентов. Также в Сети появились кадры, на которых очевидцы просят отогнать от разбушевавшегося огня припаркованный автомобиль. Уточняется, что при пожаре пострадал как минимум один человек, его госпитализировали.

Как сообщалось ранее, в Уссурийске загорелся многоквартирный жилой дом. По данным управления МЧС России по Приморскому краю, в результате происшествия погибла одна женщина, еще два человека пострадали. Причины возникновения возгорания устанавливаются.