Советника губернатора Орловской области Лежнева арестовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский районный суд Орла отправил под арест советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева на один месяц, сообщается на официальной странице райсудов области в социальной сети «ВКонтакте». Он стал фигурантом дела по статье «Мошенничество».

Суд, изучив представленные материалы, выслушав мнения сторон, избрал в отношении С. Лежнева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, Лежнев обвиняется в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ. Дело возбудили по факту хищения денег при выполнении строительных работ по муниципальным контрактам на объектах в Орле, а именно при капитальном ремонте Красного моста. Согласно данным следствия, арестованный действовал в группе, злоупотребляя своим служебным положением. Материальный ущерб составил более 76 млн рублей.

Ранее мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Александра Фомина, который проходит фигурантом по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Фомин является соучредителем ООО «ОлимпСитиСтрой». В ходе заседания представитель защиты попросил приобщить к рассмотрению некоторые материалы, в числе которых благодарности от РПЦ, губернаторов некоторых регионов, правительств ДНР и ЛНР, а также органов СК. Фомин получил их за строительство и благотворительность во время эпидемии ковида и спецоперации.