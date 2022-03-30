Советник самарского губернатора лишился статуса после поддержки Зеленского

Денис Кортунов лишён статуса общественного советника губернатора Самарской области, рассказали NEWS.ru в пресс-службе администрации главы региона. Кортунов занимался IT-проектами на общественных началах с 2017 года, отметили в столице субъекта, а в конце марта разместил в соцсети ссылку на интервью президента Украины Владимира Зеленского российским СМИ и подписал «Зеленский крутой».

Сегодняшняя ситуация показала ряд людей — известных и профессиональных — с другой стороны. В настоящий момент Денис Кортунов лишён статуса общественного советника главы региона, — заявили в пресс-службе.

Накануне глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал уволить советника самарского губернатора Дениса Кортунова за то, что тот выложил в соцсети интервью Зеленского российским СМИ и подписал «Зеленский крутой». Хинштейн счёл такую публикацию Кортунова неприемлемой.

Ранее Роскомнадзор начал проверку российских СМИ, которые взяли интервью у Зеленского. По данным РКН, интервью с украинским лидером провели в том числе иностранные и выполняющие функции иноагента издания. В итоге надзорный орган предупредил российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью.

Также на сайте Генпрокуратуры сообщалось, что ведомство даст правовую оценку факту публикации и содержанию интервью украинского президента.