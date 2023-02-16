Советник Пушилина сообщил о взятии всех высот под Артемовском

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Все высоты в окрестностях Артемовска взяты под контроль российскими войсками, сообщил в эфире «Соловьев Live» советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По словам чиновника, на Артемовском направлении действует много иностранных наемников. Пушилин 14 февраля заявил, что перспектив отступления украинской армии из-под Артемовска пока нет.

Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов, — сказал советник.

Кимаковский добавил, что ВСУ перебрасывают подразделения, в том числе из-под Львова. По его словам, в районе Артемовска замечено много иностранных наемников, в том числе из Польши. Также можно услышать «и французскую, и английскую речь», отметил советник.

Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», заявил, что Артемовск нужен российским силам для того, чтобы «полностью парализовать» ВСУ. Пригожин сказал, что в Артемовске и его окрестностях, по данным разведки, сконцентрировано около 90 батальонов, всего порядка 40–50 тысяч человек. Бизнесмен отметил, что противник каждый день перебрасывает новые резервы.