Советник Пушилина отметил успех ВС РФ по всему фронту в ДНР Кимаковский: по всему фронту в ДНР наблюдается перелом в пользу России

Фото: МО РФ

На всех направлениях проведения специальной операции в Донецкой Народной Республике наблюдается перелом в пользу Вооруженных сил России, заявил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, это подтверждают масштабы ежедневного продвижения армии. Кимаковский отметил, что в некоторых вооружениях Россия превосходит противника в десятки раз.

В некоторых вооружениях мы превосходим противника иногда в десятки раз. Поэтому я с оптимизмом смотрю и могу сказать уже сегодня, что на Донецком направлении — это перелом (в пользу России). И это видно в глазах наших ребят, которые уже ждут, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой Народной Республики, — заявил советник.

Кимаковский добавил, что основывается в том числе на сведениях, полученных от сына, находящегося в зоне боевых действий. Кроме того, перелом на линии боевого соприкосновения подтверждают сводки.

Ранее Кимаковский сообщил о серьезном продвижении российских войск под Марьинкой в ДНР. Тогда он отметил, что данная тенденция открывает оперативный простор сразу по нескольким направлениям фронта. В частности, наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой дают возможность двинуться в сторону Курахово.