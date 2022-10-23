Советник главы ЛНР рассказала, как ВСУ обращаются с ранеными пленными Советник главы ЛНР Сорока: украинские военные могут убить на поле боя раненых пленных

Фото: Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока заявила, что украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных. Такие выводы она сделала после общения с двумя военнослужащими Народной милиции ЛНР, освобожденными 21 октября из плена, сообщает РИА Новости.

Один из них рассказал о том, что если в процессе пленения человек ранен, то превалируют случаи, когда человека просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке, — пояснила советник.

Она считает Украину государством, которое занимается терроризмом в отношении жителей Донбасса и «в отношении в целом людей». По словам Сороки, сейчас расхлебываются последствия того, что Киев развязал за последние восемь лет.