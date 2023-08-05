Советник главы Крыма прокомментировал сообщения о взрывах Советник главы Крыма не смог подтвердить сообщения о взрывах в районе Крымского моста

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале заявил, что в настоящее время не может подтвердить информацию о взрывах в районе Крымского моста. Он призвал не нагнетать ситуацию. Минобороны России информацию об атаке на переправу не комментировало.

Просим не нагнетать. Работают все службы. В случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно. Сигнал «Тревога» в районе Крымского моста из-за угрозы атаки — объявляется не первый раз, — написал Крючков.

По его словам, сигнал «Тревога» в районе моста через Керченский пролив иногда объявляется по два или три раза в день. Советник главы Крыма призвал не поддаваться панике.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Крымского моста произошел мощный взрыв. В настоящее время на переправе перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности из-за атаки украинских дронов. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Военный корреспондент Владимир Разин раскрыл причины взрывов у Крымского моста. По его словам, звуки взрывов в районе Крымского моста — это результат работы систем ПВО. Также он добавил, что мост перекрыли из-за угрозы атаки.