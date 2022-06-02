В Крыму заявили о прорыве украинской продовольственной блокады Советник главы Крыма Крючков: продовольственная блокада осталась в прошлом

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Продовольственная блокада Крыма со стороны Украины прорвана. Восстанавливаются торгово-экономические связи с освобождёнными Запорожской и Херсонской областями, рассказал РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины. Она навсегда осталась в прошлом, — заявил он.

Крючков сообщил, что благодаря поставкам сезонных овощей и фруктов из указанных регионов цены на них в Крыму снизились в разы. По его словам, освобождённые области Украины — это будущая продовольственная житница России, а не просто геополитический инструмент.

Поставка продовольственных товаров в Крым из Херсонской области была заблокирована в 2015 году, что заставило местную администрацию в сжатые сроки переориентировать бизнес и логистику на сотрудничество с материковой Россией, отмечает агентство.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет призвал ускорить интеграцию Херсонской и Запорожской областей в состав России. По его мнению, переходный период должен быть максимально сокращён. Он подчеркнул, что присоединиться к РФ регионы должны на основе результатов референдумов, чтобы никто и никогда не мог оспорить законность этих решений.