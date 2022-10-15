В ДНР заявили о снижении профессионализма иностранцев на стороне Киева Советник главы ДНР Гагин заявил об ухудшении подготовки иностранных бойцов со стороны Украины

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил РИА Новости об ухудшении профессионализма иностранных бойцов на стороне Киева. По его словам, наемники на поле боя в любом конфликте высоко ценятся, однако сейчас в зоне проведения спецоперации стал часто встречаться неподготовленный иностранный контингент. Гагин связывает это с тем, что профессионалы стали со временем разочаровываться в заказчике и на их место пришли «искатели приключений».

Буквально недавно одна из наших разведгрупп поставила растяжки, минировала предполагаемый маршрут следования иностранной разведгруппы противника... Утром на месте обнаружили четыре трупа. В составе группы были выходцы из Польши. Что тут сказать? — заявил он.

Гагин удивился, как военные не смогли заметить растяжки, если любой из них, двигаясь по незнакомой территории, должен предполагать наличие таких ловушек. Он подчеркнул, что ничего изощренного в этих растяжках не было, они были обычные.

Ранее член главного совета Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе в боевых действиях на стороне Украины участвуют наемники из 34 стран. По его словам, они также присутствуют в городе Запорожье, на базах и в других точках скопления сил ВСУ.