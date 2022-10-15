Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил РИА Новости об ухудшении профессионализма иностранных бойцов на стороне Киева. По его словам, наемники на поле боя в любом конфликте высоко ценятся, однако сейчас в зоне проведения спецоперации стал часто встречаться неподготовленный иностранный контингент. Гагин связывает это с тем, что профессионалы стали со временем разочаровываться в заказчике и на их место пришли «искатели приключений».
Буквально недавно одна из наших разведгрупп поставила растяжки, минировала предполагаемый маршрут следования иностранной разведгруппы противника... Утром на месте обнаружили четыре трупа. В составе группы были выходцы из Польши. Что тут сказать? — заявил он.
Гагин удивился, как военные не смогли заметить растяжки, если любой из них, двигаясь по незнакомой территории, должен предполагать наличие таких ловушек. Он подчеркнул, что ничего изощренного в этих растяжках не было, они были обычные.
Ранее член главного совета Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе в боевых действиях на стороне Украины участвуют наемники из 34 стран. По его словам, они также присутствуют в городе Запорожье, на базах и в других точках скопления сил ВСУ.