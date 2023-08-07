Советник главы ДНР прокомментировал переговоры по Украине в Джидде Советник главы ДНР Гагин назвал переговоры по Украине в Джидде большим прорывом

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Переговоры по Украине в саудовской Джидде — это большой прорыв и серьезный шаг, считает советник исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, передает РИА Новости. Он также рассказал об «огромных потерях» украинских военных в ходе контрнаступления, которое длится уже два месяца.

Еще недавно мы подводили так называемые итоги украинского «контрнаступа» двухмесячной давности — отнюдь не в пользу Украины, инициатива — в руках наших военнослужащих. Украины потерпела катастрофические потери в личном составе и в технике, которую получала от своих хозяев из НАТО, — заявил Гагин.

Ранее агентство DPA сообщило, что на встрече в Джидде саудиты предложили альтернативный план урегулирования ситуации в Украине, с которым была ознакомлена Москва. Отличительной чертой этого плана, в сравнении с «мирным планом Зеленского», стала территориальная целостность Украины, прекращение боевых действий, начало мирных диалогов под эгидой ООН и обмен пленными.

По мнению Гагина, никто не сомневается в том, что Украина не добьется успеха в этом конфликте. Он также отметил, что в Европе все чаще говорят, что им сложно поддерживать Киев и антироссийские санкции.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что без участия России, учета текущих и исторических реалий переговоры по ситуации на Украине в Джидде не имеют смысла. По его словам, тот посредник, который будет готов признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех, все прочие — никаких.