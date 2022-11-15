Советник главы ДНР предложил журналистам отправиться в пресс-тур в зону СВО Советник главы ДНР Кимаковский предложил журналистам отправиться в пресс-тур в зону СВО

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Мариуполь

Забайкальских журналистов пригласили в пресс-тур в зону боевых действий специальной военной операции России на Украине. Там представители СМИ смогут увидеть места, где проходили бои, и как сейчас восстанавливаются разрушенные города. С таким предложением выступил ветеран боевых действий в Донбассе, советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, пишет «МК в Чите».

У нас в ДНР есть Министерство информации. Там аккредитуются журналисты, а после к ним прикрепляются специалисты пресс-службы главы или министерств. Вместе они отправляются в зоны, где, скажем так, контролируемая опасность. Как правило, в такие пресс-туры входят поездки в Мариуполь и Волноваху — освобождённые города, — рассказал он.

Он добавил, что журналистам могут показать, как проходила раньше жизнь в освобожденных городах и как сейчас они восстанавливаются. Кроме того, он пообещал показать учебники украинских школ, в которых часть России была отмечена частью Украины.

По словам Кимаковского, он уже проводил пресс-туры для журналистов из Франции, Бельгии и других стран, которым разрешено находиться на освобождённых территориях.

В октябре RT сообщил о ранении военного корреспондента телеканала Андрея Филатова во время съемок в Донецкой Народной Республике. Это произошло, когда он снимал, как «штурмовики 11-го полка зачищают поселок Первомайское». До этого Филатова в августе ранили в районе Авдеевки. Там он работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР.