Советник главы ДНР был ранен при атаке ВСУ Советник Пушилина Гагин получил ранение при сбросе ВСУ боеприпаса под Донецком

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ян Гагин

Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что получил ранение под Донецком. По его словам, которые приводит РИА Новости, это произошло в районе поселка Еленовка из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника.

У меня осколочное ранение лица и плеча, ссадины. Наложили швы, — сказал Гагин.

Он уточнил, что вместе с ним в момент атаки находился замруководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, который также получил множественные ранения, однако с ним все хорошо. Советник Пушилина считает, что их спасло наличие радиоэлектронного ружья, из-за этого украинский снаряд приземлился в 10–15 метрах.

Ранее мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что украинская армия нанесла удар по центру города, ранен ребенок. Отмечается, что обстрел велся из артиллерии. Кроме того, в результате атаки был поврежден газопровод. Приходько также опубликовал кадры последствий обстрела. На одном из фото видно, что снарядами были разбиты стекла в легковой машине.

18 июня в телецентре «Останкино» в Москве состоялась церемония прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим после атаки Вооруженных сил Украины на Горловку. Рядом с его портретом дежурил почетный караул.