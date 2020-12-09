Советник главы Бурятии назвал школьников «малолетними ублюдками»

https://static.news.ru/photo/61056a48-3a24-11eb-91c4-fa163e074e61_660.jpg Александр Васильев Фото: Александр Васильев/facebok.com

Советник главы Бурятии Александр Васильев назвал «малолетними ублюдками» школьников, «глумящихся над учителями». Так он отреагировал на видео с урока в одной из школ региона, где учительница дала пощёчину ученику за то, что тот мешал вести урок.

Ни разу не попадалась информация о том, что наказали родителей за скотское воспитание их чад. О том, что выгнали из школы под зад пинком малолетних ублюдков, глумящихся над учителями. Что возбудилась праведным гневом омбудсмен, что воспылала жаждой справедливости Прокуратура, что ринулось в схватку за честь учителя заботливое Министерство, — написал в Facebook Васильев.

По поводу инцидента в школе посёлка Онохой, где учительница английского языка ударила школьника, следователи проводят проверку. Как сообщал «Байкал-Daily», происшествие случилось 7 декабря. Учительница кричала на мальчика за то, что он мешал ей вести урок: «Я тебя спрашиваю, твоей маме кто-нибудь мешает работать или нет? Что же ты мне мешаешь?!» Затем она ударила его по голове. Видео тайком снял одноклассник и выложил в Сеть.

Следователи увидели в поступке учителя признаки преступления против здоровья несовершеннолетнего. Свои проверки намерены провести также прокуратура и аппарат уполномоченного по правам ребёнка Бурятии.

В своём следующем посте Александр Васильев подчеркнул, что он не согласен «с проявлениями продвигаемой на западе извращённой системы защиты прав несовершеннолетних». Советник главы Бурятии отметил, что он, являясь «внуком народного учителя России, сыном заслуженного учителя России и мужем почётного работника образования России», очень хотел бы защитить учителей от подобных ситуаций.

Как писал NEWS.ru, в школе № 2 в станице Динской ученик шестого класса устроил драку с преподавателем географии. На видео, которое распространилось в мессенджерах с родительскими чатами, мальчик сначала толкнул женщину, а потом начал на неё кричать. Ребёнок матом, обращаясь к педагогу на «ты», требует от неё покинуть класс. В школе прокомментировали ситуацию, пояснив, что так ученик отреагировал на низкую оценку, и отметили, что с ним такое случалось уже не раз. Другие случаи проявления агрессии у ребёнка были в менее жёсткой форме. Теперь руководство школы решило отправить мальчика на дистанционное обучение.