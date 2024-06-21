Соучастника расправы над Михаилом Кругом будут судить за другие убийства Участника расправы над Михаилом Кругом будут судить еще за три убийства

Фото: СК РФ/РИА Новости

Член банды «Тверские волки» Александр Агеев (слева)

Соучастника убийства поэта и исполнителя Михаила Круга, члена ОПГ «Тверские волки» Александра Агеева будут судить за три других убийства, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, мужчину уже доставили в Тверь из колонии, где он отбывает пожизненный срок.

В Mash узнали, что Агеева обвиняют в трех заказных убийствах, совершенных в Тверской области в 2001 году. По версии следствия, жертвами ОПГ «Тверские волки» стали директор автосервиса, торговавший спиртным бизнесмен и боксер Виталий Карелин, которого канал называет местным криминальным авторитетом. Вместе с Агеевым в деле фигурируют другие члены ОПГ: Костенко, Баскаков, Соболев, Ильин, Желтов и Осипов. Суд назначен на 25 июня.

Участник ОПГ «Тверские волки» Александр Агеев отбывает пожизненное заключение в колонии «Полярная сова». Резонансное убийство произошло 30 июня 2002 года, в день празднования Дня города Твери. Бандиты попали в дом Михаила Круга. Нападение на жилище было заранее спланировано по указанию криминального авторитета города Твери, известного в определенных кругах как Лом, однако убивать певца злоумышленники не планировали.

Ранее Московский районный суд в Твери отказал Агаеву в праве отправиться в зону проведения СВО с перспективой помилования. Первый иск к ФКУ СИЗО-1 УФСИН он подал еще в ноябре 2023 года. Уже в феврале 2024 года Агеев обратился с новым заявлением в военный комиссариат Тверской области, но ему снова отказали, пояснив, что приговоренные к пожизненному сроку не имеют права на помилование при условии отправки на СВО. Суд этот отказ подтвердил.