Сотруднику сахалинского вуза предъявили обвинение после гибели студентов

https://static.news.ru/photo/a07dfda2-8fb5-11eb-b61b-96000091f725_660.jpg Фото: sakh.sledcom.ru

Руководитель департамента Сахалинского госуниверситета, где в общежитии от удара током погибли два студента, стал фигурантом уголовного дела. Местные следственные органы предъявили ему официальное обвинение, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Кроме того, его взяли под стражу по решению суда.

В ходе расследования уголовного дела директору департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса данного учебного заведения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, двум и более лицам, — говорится на официальном сайте СУ СК РФ по Сахалинской области.

Оперативники уверены, что с декабря 2018 года по март 2021-го подозреваемый знал, что электроводонагреватели в общежитии установили с нарушениями Правил устройства электроустановок, а электропроводка не отвечала нормативам. Несмотря на это, руководитель департамента устранил недостатки.

Накануне стало известно, что два студента Сахалинского государственного университета найдены мёртвыми в общежитии утром 26 марта. Предварительной причиной смерти молодых людей 18 и 19 лет является электротравма. Глава региона Валерий Лимаренко распорядился в течение трёх суток проверить работу всего электрооборудования в социальных учреждениях субъекта. Семьи погибших учащихся получат по полмиллиона рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пятеро студентов трёх ташкентских вузов умерли, отравившись неизвестным веществом. По факту их смерти возбуждено уголовное дело. Тела студентов были обнаружены в Юнусабадском районе столицы Узбекистана. Они проживали там все вместе в одном частном доме.