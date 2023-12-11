Сотруднику Мариинского театра прилетело по голове прямо на сцене Сотруднику Мариинского театра упал тяжелый предмет на голову прямо на сцене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотруднику Мариинского театра на голову упал тяжелый предмет прямо на сцене, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. По его данным, мужчина получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, его увезли в нейрохирургическое отделение.

Как выяснил канал, пострадал 31-летний работник, который задействован в оформлении сцены. При этом не уточняется, какой именно предмет прилетел в голову сотрудника театра.

В пресс-службе Мариинского рассказали, это инцидент произошел на репетиционной сцене в историческом здании. Сейчас мужчина уже идет на поправку и находится дома. По факту случившегося в театре проводят проверку, пишет канал.

Ранее сообщалось, что рекламная вывеска пробила голову 44-летней женщине на севере Москвы. Медики оказали ей первую помощь. Конструкция упала на голову женщине на Маломосковской улице. Пострадавшая не потеряла сознание и смогла самостоятельно вызвать скорую помощь. Ей диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы тела.

До этого в Перми кусок штукатурки откололся от балкона и упал на голову местной жительнице. Как рассказала сама девушка, после инцидента она упала на землю и закричала. Спустя некоторое время ее забрали в больницу.