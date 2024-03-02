Сотрудников СК контузило в результате атаки дрона ВСУ Богомаз: украинский беспилотник атаковал следственную группу в Брянской области

Фото: МО Украины

Следственная группа СК России подверглась атаке украинского беспилотника в приграничной зоне Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его информации, у двоих сотрудников ведомства контузия, еще двое ранены.

2 марта 2024 года в ходе проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе Брянской области следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ, — уточнил Богомаз.

Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Ранее Александр Богомаз сообщил, что центр поселка Суземка в Брянской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины. В результате атаки украинской армии пострадали пять мирных жителей. Глава региона уточнил, что один из пострадавших получил тяжелые ранения, двое других находятся в состоянии средней тяжести, все раненые госпитализированы. Также в результате обстрела получило повреждения административное здание.

До этого ВСУ обстреляли территорию Белгородской области. Под удар украинских войск попала машина со строителями, погибли три человека. По заявлению губернатора Вячеслава Гладкова, при атаке также пострадали четыре мирных жителя, трое из которых получили ранения средней степени тяжести.