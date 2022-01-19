Сотрудников РЖД в Санкт-Петербурге переведут на удалённую работу

На Октябрьскую дорогу и другие предприятия РЖД в Санкт-Петербурге в ближайшие дни поступят указания по переводу части сотрудников на удалённый формат работы. Источник «Невских Новостей» рассказал, что это напрямую связано с «вертикальным» ростом заболеваемости «омикроном» в Северной столице.

Официальные указания на Октябрьскую дорогу и другие предприятия в Петербурге поступят уже в ближайшие дни, — сообщил инсайдер.

Помимо этого, РЖД опубликовали сообщение, в котором говорится о переводе «максимального числа сотрудников» на дистанционную работу. При этом в первую очередь изменить формат работы планируют для сотрудников старшего возраста, а также для тех, кто не вакцинировался от коронавируса по медицинским показаниям.

В связи с распространением «омикрона» РЖД переводят на удалённый режим работы максимально возможное число сотрудников, не задействованных в перевозочном процессе. В первую очередь — работников старшего возраста, а также не вакцинированных по медицинским показаниям, — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал перевести на удалённый формат работы максимальное число сотрудников. Он уточнил, что число госпитализаций остаётся сравнительно небольшим, однако в связи с возможным ростом заболеваемости в поликлиниках увеличили количество дежурных врачей.