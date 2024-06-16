Сотрудников ростовского СИЗО проверят на пособничество преступникам ФСИН: следователи проверят всех сотрудников ростовского СИЗО на пособничество

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет проверит всех сотрудников ростовского СИЗО и выяснит, были ли среди них пособники преступников, которые захватили заложников, сообщили во ФСИН. По данным ведомства, комиссия определит, откуда у заключенных взялись ножи и символика ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает Telegram-канал «RT на русском».

Прокуратура также проверит действия силовиков в ходе штурма изолятора и применение оружия на соответствие закона. По информации источника, все заложники были освобождены, шестерых террористов удалось ликвидировать. СК завел уголовное дело по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что охрана СИЗО-1 в Ростовской области в течение нескольких лет признавалась лучшей среди всех изоляторов региона. Местное УФСИН опубликовало соответствующий отчет, где говорилось, что сотрудники не позволяют обвиняемым, подозреваемым и осужденным сбежать и помочь им в этом действии. Охрана несет службу с оружием, в том числе женщины. Все действия сотрудников «отлажены до автоматизма», говорилось в отчете.

Сегодня трое заключенных захватили сотрудников ФСИН в СИЗО Ростова-на-Дону в заложники. В прошлом году они планировали теракт в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии. Боевиков тогда задержали.