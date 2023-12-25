Сотрудников российского телеканала уволили после вечеринки в костюмах Трех сотрудниц телеканала «Волгоград-ТРВ» уволили после вечеринки в костюмах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После частной вечеринки три сотрудницы телеканала «Волгоград-ТРВ» были уволены из-за нарядов, которые руководство сочло не соответствующими корпоративной этике компании, сообщили в Telegram-канале вещателя. Опубликованные в социальных сетях фотографии с мероприятия вызвали широкий общественный резонанс. Одна из женщин пришла в костюме героини комиксов Харли Квинн, вторая в образе монахини с крестом.

Руководство ГТРК считает эту вечеринку сотрудников неуместной, необдуманной выходкой, которая не имеет ничего общего с работой и в целом с профессиональной и общественной позицией коллектива. Начальникам служб предписано усилить профессиональную подготовку и воспитательную работу среди молодых сотрудников. Не исключено, что с некоторыми из них не станет продлеваться срочный трудовой контракт, — говорится в официальном заявлении телекомпании.

Отмечается, что вечеринка была проведена за счет самих сотрудников. Несмотря на это было принято решение уволить одну из телеведущих и двух продюсеров. Заместителю директора по телевидению и радио вынесли строгий выговор, а заместителю директора по кадрам было отмечено необходимость усиления воспитательной работы в коллективе.

Ранее «голая» вечеринка, которую Ивлеева провела с участием звезд российского шоу-бизнеса в столичном клубе Mutabor вызвала волну критики. Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина назвала мероприятие «выстрелом в ногу» политике, которую проводит государство.