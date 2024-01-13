Стало известно, почему работников склада WB не выпускали во время пожара Baza: работников горящего склада Wildberries в Шушарах не выпускали без досмотра

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Telegram-канал Baza со ссылкой на сотрудников ранее сгоревшего склада Wildberries в Шушарах сообщает, что людей не выпускали из здания без досмотра. По данным канала, работников проверяла охрана, чтобы те не вынесли товары с охваченного огнем склада.

Baza пишет, что людей продолжали досматривать, несмотря на панику, вой сигнализации и скопление людей на выходе. По данным канала, когда ситуация стала хуже, сотрудники стали игнорировать секьюрити и протискивались к выходу мимо охраны. В публикации также указано, что при пожаре минимум два человека пострадали.

Также РЕН ТВ сообщил, что жительница Санкт-Петербурга не может найти сына после пожара на складе Wildberries. По ее словам, юноша работал в компании. После пожара на указанном складе она не может ему дозвониться, хотя мобильный телефон находится в зоне доступа.

Ранее очевидец и сотрудник склада Wildberries рассказал, что в результате крупного пожара на территории комплекса есть пострадавшие. По его словам, эвакуация работников проходила в сильной давке, а в момент возгорания в здании находилось минимум 1200 человек. Как сообщал Telegram-каналу Mash, в одном из помещений специально закрыли ворота, через которые люди могли покинуть горящий склад.