Сотрудников ФСИН в Свердловской области начали учить гипнозу

Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний России

Сотрудники свердловских учреждений ГУФСИН начали обучаться гипнозу, рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Он отметил, что особое внимание было уделено трансовым практикам в экстренных ситуациях, которые могут возникать при взаимодействии с подозреваемыми, обвиняемыми или осужденными, передает издание «Вечерние Ведомости».

В течение нескольких дней психологи разбирали схемы и техники, отрабатывали навыки. Самые смелые испытали на себе действие транса и прошли сеансы личной психотерапии, — заявил Левченко.

Благодаря освоенным практикам психологи из свердловских ФСИН смогут работать с преступниками, которые объявляют голодовки или проявляют признаки аутодеструктивного и другого нежелательного поведения.

Ранее исправительная колония города Мелеуз в Башкирии объявила конкурс на покупку шестиместного водного банана за 132 тысячи рублей. Позже местные сотрудники ФСИН сообщили, что аттракцион нужен для отдыхающих на подведомственной базе отдыха «Дубрава», которая находится на берегу Нугушского водохранилища.