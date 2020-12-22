Сотрудников ФСБ внедрят во все региональные управления МВД

https://static.news.ru/photo/76b64148-4459-11eb-8ab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

С 2021 года подразделения собственной безопасности МВД России планируют усилить прикомандированными сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ). Внедрение «чекистов» произойдёт в легальном порядке.

Должности заместителей начальников оперативно-разыскных частей собственной безопасности региональных ГУ (У) МВД займут сотрудники ФСБ из аппарата прикомандированных сотрудников, — сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

По мнению инсайдера, эта реформа означает, что ФСБ не доверяет службе собственной безопасности МВД. Это приведёт к ослаблению контроля руководства МВД над своими УСБ и усилит позиции ФСБ. По его данным, подготовка к внедрению уже началась. При этом в пресс-службе УФСБ по Свердловской области сообщили, что не располагают подобными сведениями.

Главное в борьбе с предателями интересов службы не то, кто и куда прикомандировывается, а конкретный результат по очищению гарнизона от случайно попавших туда людей, — заявил пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Екатеринбургский адвокат, экс-сотрудник уголовного розыска Сергей Колосовский считает, что отделы «М» в УФСБ и УСБ полиции и так давно и тесно сотрудничают, а эта реформа только узаконит ситуацию, которая существует фактически.

Как писал NEWS.ru, в ФСБ России прокомментировали видеоролик, опубликованный блогером Алексеем Навальным, на котором он разговаривает с человеком, представившимся сотрудником российской спецслужбы. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что материалы, опубликованные оппозиционным политиком, являются подделкой и направлены на дискредитацию ФСБ России и её сотрудников. Кроме того, подобное расследование было нельзя организовать без организационной и технической поддержки спецслужб иностранных государств.

Ранее оппозиционер рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.