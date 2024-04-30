На территории Херсонской области задержана 60-летняя женщина, обвиняемая по делу об участии в вооруженном формировании, сообщила пресс-служба главного регионального управления СК. Отмечается, что женщина входила в состав «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена).
Следствием установлено, что с декабря 2015 года обвиняемая добровольно вступила и принимала участие в вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», — указано в заявлении.
По версии следствия, задержанная принимала активное участие в деятельности данного формирования. Ее действия привели как к экономическому, так и политическому ущербу интересам россиян, а также создали угрозу нацбезопасности РФ. Расследование дела продолжается.
Ранее сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали члена украинского военного подразделения «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана». По полученным данным, мужчина выполнял обязанности по проверке людей и транспорта в пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией.