Сотрудники рынка в Ингушетии устроили массовую драку топорами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть сотрудников мясного павильона на рынке в Черниковке в Ингушетии устроили массовую резню, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По его информации, конфликт начался из-за долга. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой участники ссоры схватились за топоры и тесаки для разделки мяса.

Канал уточнил, что, помимо названных подручных средств, использовалось и травматическое оружие. В итоге шестеро участников конфликта были доставлены в больницу с серьезными ранениями. У одного из них был прорублен череп, говорится в публикации.

По данным канала, драка произошла между уроженцами Ингушетии и мигрантами из Узбекистана. В настоящий момент в произошедшем разбирается региональное МВД.

Ранее массовую драку устроили посетители кафе «Зуфар» в башкирском городе Баймак. Молодые люди начали словесную перепалку, после чего продолжили выяснять отношения с помощью кулаков.

«360» опубликовал кадры, на которых один из посетителей кафе подходит к мужчинам, сидящим за столиком, и толкает одного из них. В процессе дерущиеся снесли несколько столов. Все участники конфликта были доставлены в региональное отделение МВД России. Их привлекли к административной ответственности.