Сотрудники новосибирского рехаба похищали людей и отделались «условкой»

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Сотрудникам реабилитационного центра в Новосибирске вынесли приговоры за незаконное удерживание и похищение 25 человек, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на СУ СКР по Новосибирской области. Все участники организованной группы получили условные сроки: организатор — 6,5 лет, а пять участников — от четырех до шести лет.

Для реализации преступного умысла в целях конспирации и придания видимости законности преступной деятельности организованной группы была создана некоммерческая организация, основной целью которой было оказание моральной и психологической помощи людям, оказавшимся в критической ситуации, а также социальная поддержка и защита граждан, — пояснили в ведомстве.

Сотрудники поясняли, что действовали из благих побуждений, чтобы помочь зависимым от наркотиков или алкоголя справиться с проблемой. Организованная группа, в которую входили мужчины в возрасте от 26 до 43 лет, действовала в Новосибирске с июля 2019 года по август 2020 года.

Участники преступной группы не давали тем, кто проходит лечение, общаться с родственниками. Пациенты могли передвигаться по коттеджу, где их удерживали, только под контролем, окна были оборудованы металлическими решетками, а ручки отсутствовали. Все помещения запирались на ключи, которые были только у сотрудников центра, а двор охраняли собаки. Кроме того, в доме имелись цепи и гири для связывания людей.

Ранее в одном из реабилитационных центров Саратова до смерти замучили пациента. Мужчину избили, после чего завернули в ковер, заклеили скотчем и оставили на морозе. Врач погибшего рассказал, что ему не давали жаловаться родственникам, а основания, на которых его содержали в рехабе, неизвестны, так как тестов на наличие наркотиков в организме не проводилось.