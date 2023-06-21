Сотрудники морга перепутали тела покойников в Иркутской области

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В Иркутской области в городе Шелехов сотрудники морга перепутали тела покойников и привезли на похороны труп другой женщины. За свою ошибку работники агентства ритуальных услуг предложили семье компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Дочь умершей рассказала «КП-Иркутск», что сначала гробовщики пытались успокоить ее и заверяли, что в морге внешность очень сильно меняется. Собеседница издания уточнила, что в морге ей при этом выдали документы с неправильно указанной причиной смерти. Она пояснила, что ее мать умерла от сердечного приступа, а в бумагах было написано, что причиной смерти стал рак матки четвертой стадии.

Подхожу ближе и вижу: одежда и гроб нашей мамы, но это не она. Вместо нее была очень худая женщина с едва ли не желтой кожей. У меня началась истерика. Я расспрашивала гробовщиков, но те меня успокаивали: «В морге внешность меняется до неузнаваемости», — пояснила женщина.

Похороны в тот день все же состоялись. В морге всю вину возложили на медработника, который принимает покойников. По словам женщины, этот сотрудник «со слезами на глазах» извинялся перед семьей за то, что перепутал бирки. Она отметила, что попросила руководство не увольнять молодого человека, так как считает, что причиной ошибки стало отсутствие порядка в самой организации.

Пользователи социальных сетей после этой истории написали, что за компанией, которая занималась организацией, уже не раз замечали подобные ошибки. Собеседница издания отметила, что до похорон обратилась в одну из местных ритуальных служб. Там, по ее словам, сотрудники хамили ей и даже не выразили соболезнований. На просьбу не делать умершей яркий макияж одна из работниц заявила, что не может ничего обещать. Кроме того, сестра покойной тоже столкнулась с наглостью ритуальщиков: представители одной из компаний приехали сразу после констатации смерти медиками раньше полиции и начали навязывать свои услуги.

В Новосибирске прокуратура ранее начала проверку по факту избиения 98-летнего пенсионера в пансионате «Ремели», пожилой пациент оказался в реанимации. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. После этого стали всплывать другие истории об этом доме престарелых, в том числе о смерти пенсионеров.