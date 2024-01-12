Сотрудники МЧС спасли 15 котов из пожара в Симферополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели вытащили из пожара 15 котов, все из которых остались живы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму. Согласно данным ведомства, возгорание произошло на складском помещении в Симферополе из-за короткого замыкания, питомцы едва не задохнулись едким дымом, который заполнил помещение.

Известно, что хозяин склада выхаживал бездомных животных и оставлял их у себя. В день происшествия, мужчина готовил еду для любимцев на электроплите. Произошло короткое замыкание, тогда крымчанин обратился к спасателям.

Испуганные питомцы разбежались по разным углам и спрятались под мебелью. Спасатели ведомства нашли и вынесли на улицу всех 15 котов. Никто не пострадал. В спасательной операции участвовали 8 специалистов МЧС России, — говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье спасатели вызволили собаку, которая застряла под бытовкой в приюте для животных. Сотрудников спасательной службы вызвала волонтер, которая выгуливала питомца. По словам женщины, собака испугалась выстрелов пиротехники во время прогулки и забилась в укромное место.

Самостоятельно выбраться из-под бытовки ей не удалось. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС сделали подкоп, чтобы можно было дотянуться до четвероногого, после чего аккуратно извлекли животное.