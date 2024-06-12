Сотрудники МЧС России спасли травмированного туриста на Алтае

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники МЧС России спасли туриста, который травмировал ногу при восхождении на гору в Республике Алтай, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что пострадавший по телефону сориентировал специалистов о своем местонахождении.

57-летний мужчина при восхождении на гору травмировал ногу, самостоятельно передвигаться не мог. По телефону пострадавший сориентировал спасателей о своем местонахождении. Специалисты ведомства нашли туриста в труднодоступной местности, — отметили в МЧС.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения и носилок спустили пострадавшего в район села Барангол. Затем мужчину передали медикам.

Ранее спасателям удалось обнаружить каякера, пропавшего во время сплава по горной реке Селемдже в Амурской области. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждается. Известно, что незарегистрированная группа из семи туристов сплавлялась на надувных лодках и байдарках. В районе поселка Стойба один из туристов ушел на байдарке вперед и пропал из виду. Товарищи пытались найти его сами, но не смогли и при помощи спутникового телефона обратились за помощью к спасателям.