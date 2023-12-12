Сотрудники хабаровского детсада захотели уволиться после случая с грамотами Директор детсада в Хабаровске уволится из-за украинского герба на грамотах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принес публичные извинения родителям воспитанников детского сада № 122 за инцидент с грамотами, на которых был изображен украинский герб, сообщается в Telegram-канале градоначальника. По его словам, заведующая детским садом и инструктор по физкультуре, организовавшие мероприятие, написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Кравчук утверждает, что грамоты с украинским гербом были найдены в интернете инструктором по физкультуре, распечатавшим их на принтере для соревнований по пионерболу. Заведующая детским садом же не обратила внимания на оформление грамот и поставила печати учреждения. По мнению мэра Хабаровска, получившие грамоты дети стали объектами информационного давления, что недопустимо для сферы образования.

Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении, — написал мэр.

Глава города отметил, что после инцидента с грамотами в Хабаровске проведут дополнительные мероприятия по патриотическому воспитанию детей. Они пройдут с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города.

Об инциденте с детскими грамотами стало известно в минувший понедельник, 11 декабря. Утверждалось, что грамоты с украинской государственной символикой выдавались детям инструктором по физкультуре, которая по незнанию распечатала шаблон из интернета. По факту случившегося проводится проверка.