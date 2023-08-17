Сотрудники ГИБДД задержали главу одного из районов Бурятии В Бурятии сотрудники ГИБДД задержали главу Бичуринского района Смолина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бурятии сотрудники ГИДД задержали главу Бичуринского района Василия Смолина, который баллотируется на второй срок. Марку и номер машины, принадлежащей политику, в анонимном сообщении правоохранителям прислали бдительные граждане. Как сообщает «МК в Бурятии», они заявили, что за рулем автомобиля находится пьяный гражданин.

В результате химико-токсикологического исследования было установлено, что алкоголя в крови главы района обнаружено не было. Об этом говорится в справке, выданной Республиканским наркодиспансером Минздрава Бурятии. Сам Смолин рассказал, что участвовал в неофициальном традиционном мероприятии, посвященном Дню физкультурника, где ему настойчиво предлагали выпить, но он отказался.

Смолина остановили на въезде в Бичуру. По его словам, к месту задержания также подъехали несколько машин, в одной из которых заметили адвоката из предвыборного штаба другого претендента на пост главы района.

Я понял, что осуществляется заранее спланированная провокация, в которую оказались невольно втянуты инспекторы ГИБДД. Поэтому заявил сотрудникам, что готов пройти освидетельствование в медицинском учреждении, а не на глазах у всего этого «цирка», — пояснил Смолин.

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали главу отдела по вопросам миграции МВД по Херсонской области подполковника Дмитрия Шкурина. Мужчину подозревают в организации незаконной миграции по предварительному сговору с использованием служебного положения.