Сотрудники ГИБДД подрались с компанией на трассе в Забайкалье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Забайкальском крае сотрудники ГИБДД подрались с компанией на трассе в городе Балее, пишет Telegram-канал Babr Mash. Опубликовано видео потасовки, на котором видно, как полицейский толкает женщину, которая после этого падает на землю.

По информации канала, инспекторы ДПС остановили машину, которая мчалась по дороге и обгоняла едущих впереди. Как пишет Babr Mash, из салона иномарки вышли около семи человек, которые начали грубить и угрожать сотрудникам полиции.

В ходе потасовки инспектор чуть не выбил телефон из рук одного из находившихся в машине, который снимал видео. Канал пишет, что он «махал камерой», а сотрудники ГИБДД толкнули «одну из самых наглых девушек», после чего «влетело парням». Babr Mash сообщает, что пассажиры авто собираются писать заявление на инспекторов.

Ранее в Сибири пьяный тракторист, не имеющий водительских прав, протаранил автомобиль полиции, сообщала пресс-служба МВД по Томской области. Водитель трактора ехал по городу с выключенными фарами и пытался уйти от погони, но затормозил и врезался в патрульную машину, когда был настигнут правоохранителями, успевшими покинуть свой транспорт. Опубликовано видео, на котором видно, как полицейский на своих ногах пытается догнать уезжающий трактор.