https://static.news.ru/photo/4aaab51c-1e7a-11ea-8c29-fa163e074e61_660.jpg Евгений Липатов и Евгений Черняев Фото: kznlife/vk.com

Житель Казани направил благодарственное письмо в республиканское управление ГИБДД, в котором рассказал, как после поломки на дороге его семью спасли сотрудники отдельного спецбатальона ДПС.

Мужчина ехал с женой и трёхлетней дочерью по загородной трассе, как вдруг заглох двигатель автомобиля. В одиночку справиться с поломкой он не смог, жена и дочь уже начали замерзать, когда, на их счастье, мимо проезжал автомобиль ДПС. Лейтенант полиции Евгений Липатов и младший лейтенант полиции Евгений Черняев остановились, чтобы выяснить, что у них произошло. В итоге они дали согреться семье в своей машине, напоили их горячим чаем и устранили неполадку — лопнувший ремень ГРМ, передаёт портал «Новая Кама».

Как писал NEWS.ru, инспекторы ГИБДД в Татарстане остановили для проверки документов автомобиль-беспилотник. О недоразумении сообщили свидетели произошедшего в социальных сетях. Инцидент произошёл в городе Иннополисе неподалёку от Казани. Иннополис — одна из тестовых территорий, где проходят обкатку беспилотные автомобили. Машины двигаются по дорогам, пересекают пешеходные переходы и заезжают в жилые кварталы. В салоне всегда присутствует оператор, который может остановить автомобиль в случае нештатной ситуации либо при проверке документов полицейскими.