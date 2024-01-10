ФСБ задержала жителя Алтайского края по подозрению в госизмене

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Сотрудники ФСБ России задержали и заключили под стражу жителя Алтайского края, подозреваемого в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. По версии следствия, мужчина планировал принять участие в конфликте на стороне Украины и установил контакт с представителем организации, признанной террористической в России.

Житель Новоалтайска инициативно в целях последующего участия в вооруженном конфликте на стороне Украины через сеть Интернет установил контакт с представителем террористической организации. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена», — говорится в сообщении пресс-службы.

Представители ведомства также отметили, что задержанный мужчина подтвердил свои намерения видеозаписью, на которой он дал присягу. Помимо этого, житель региона передавал украинской стороне сведения о военнослужащих Алтайского края. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Луганской Народной Республики, собиравших информацию о местах дислокации личного состава и военной техники силовиков. Предполагается, что они передавали сведения Службе безопасности Украины.