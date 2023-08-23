Сотрудники ФСБ задержали старейшину «Свидетелей Иеговы» в Крыму

Фото: НАК

Лидер ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) задержан в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей регионального управления ФСБ России. По данным ведомства, мужчина проводил собрания с адептами организации в удаленном режиме с помощью видеосвязи и привлекал новых сторонников. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Пресечена деятельность лидера джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы». <...> Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, — уведомили в ФСБ.

Отмечается, что подозреваемый не только проводил собрания, но и собирал пожертвования. В ходе обысков в квартире мужчины была найдена литература, признанная экстремистской. Задержанному грозят штраф и лишение свободы сроком от 6 до 10 лет.

Ранее бывший член президентского совета по правам человека Александр Верховский рассказал, что членов «Свидетелей Иеговы» в РФ продолжают сажать, «как ни в чем не бывало, что бы в стране ни происходило». Он предположил, что политическое руководство могло бы потребовать от центров «Э» заняться чем-то еще, к примеру искать потенциальных диверсантов.