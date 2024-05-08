Сотрудники ФСБ сделали опасную находку под Авдеевкой в ДНР ФСБ: заминированный схрон с иностранным оружием нашли под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Спецслужбы ДНР обнаружили заминированный схрон с гранатометами, огнеметами и боеприпасами в пригороде Авдеевки, сообщили ТАСС в УФСБ по региону. Найдено оружие иностранного производства.

В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа выявлен заминированный схрон с иностранным вооружением в пригороде Авдеевки, — заявили в службе.

По данным ФСБ, обнаружены два РПГ Sakrat производства Швеции, американский ПТРК FGM-148 Javelin, два реактивных пехотных огнемета, почти 30 выстрелов осколочных гранатометных ВОГ-25, а также 800 патронов калибра 7,62.

Ранее управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике сообщило, что несколько заминированных схронов с иностранным вооружением были найдены в Авдеевке после отступления Вооруженных сил Украины. Среди прочего найдены 27 гранат РГН, 41 граната Ф-1 и 50 ВОГ иностранного производства. Также там оказались спрятаны более 10 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, свыше 700 снарядов на 155-мм и 139 танковых снарядов. Кроме того, в схроне обнаружены нацистская символика и медицинские шприцы с неизвестным веществом.