ФСБ предотвратила теракт «Правого сектора» в Липецкой области

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Липецкой области, подготовкой которого занимались националисты из «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Представители спецслужб задержали трех диверсантов, работавших под патронажем СБУ. Трио планировало устроить подрыв мощной самодельной взрывчатки в людном месте на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона, пишет РИА Новости. Позже один из диверсантов признался, что они готовили теракт на автомобильной станции «Сокол».

В селе Горицы Добровского района Липецкой области задержаны ранее прибывшие в Россию трое граждан Украины: мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 года рождения и 1978 года рождения, входящие в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной «Правым сектором» под патронажем СБУ, — написали в агентстве.

Члены ФСБ обнаружили в тайнике диверсантов компоненты самодельной бомбы, а также переписку с другими участниками «Правого сектора», в которой они обсуждали план подрыва.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. ст. 30, 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 282.2 (участие в экстремистской организации).

Ранее в лесу Херсонской области задержали гражданина Украины, устроившего схрон оружия и боеприпасов для диверсий в регионе. Оружие предназначалось для диверсионно-разведывательной группы и распространялось среди жителей региона.