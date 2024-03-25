Сотрудники ФСБ предотвратили теракт перед выборами в Барнауле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики задержали троих молодых людей, которые накануне президентских выборов пришли к избирательному штабу в Барнауле с пятью коктейлями Молотова, сообщило со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Алтайскому краю РИА Новости. Теракт был предотвращен.

УФСБ России по Алтайскому краю пресечена террористическая деятельность троих жителей Новосибирской области, — говорится в сообщении.

В службе уточнили, что молодые люди сделали пять коктейлей Молотова и намеревались накануне выборов президента России поджечь один из региональных избирательных штабов. Им не удалось реализовать преступный умысел, так как при попытке совершения теракта непосредственно возле штаба они были задержаны сотрудниками ФСБ России.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что провокаторы начали писать в социальных сетях подросткам по всей России, предлагая им совершить теракт. По ее словам, несовершеннолетним либо обещают вознаграждение, либо, наоборот, детей запугивают.

Она призвала россиян соблюдать осторожность, а также немедленно блокировать пользователя при получении подобных сообщений в соцсетях. Мизулина подчеркнула, что вступать в диалог с такими провокаторами не нужно.