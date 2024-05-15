Сотрудники ФСБ обнаружили опасную находку в Авдеевке ФСБ обнаружила заминированные схроны со взрывчаткой и оружием в Авдеевке

Фото: МО РФ

Сотрудники ФСБ в ходе оперативно-боевых мероприятий обнаружили заминированные схроны со взрывчаткой и патронами в Авдеевке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по ДНР. По данным ведомства, их оставили украинские войска при отступлении.

УФСБ России по ДНР в ходе оперативно-боевых мероприятий в г. Авдеевке обнаружено несколько заминированных схронов, оставленных украинскими войсками при отступлении, — говорится в сообщении.

В тайнике было спрятано 33 кг тротила, 222 ручные гранаты, 25 мин различного типа, 121 гранатометный выстрел, а также 22,1 тысячи патронов к стрелковому оружию. В ФСБ отметили, что продолжают проводить работы по демилитаризации населенных пунктов ДНР.

8 мая стало известно, что в пригороде Авдеевки спецслужбы ДНР обнаружили заминированный схрон с гранатометами, огнеметами и боеприпасами. Найдено оружие иностранного производства.

До этого управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике сообщило, что несколько заминированных схронов с иностранным вооружением были найдены в Авдеевке после отступления Вооруженных сил Украины. Среди прочего найдены 27 гранат РГН, 41 граната Ф-1 и 50 ВОГ иностранного производства. Также там оказались спрятаны более 10 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, свыше 700 155-мм снарядов и 139 танковых снарядов. Кроме того, в схроне обнаружены нацистская символика и медицинские шприцы с неизвестным веществом.