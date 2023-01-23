Сотрудники ДПС в Подмосковье спасли водителя с инсультом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ДПС в Московской области отправились на поиски мужчины, после того, как в правоохранительные органы позвонила его супруга. По ее словам, она волновалась из-за того, что муж перестал выходить на связь. Женщина сообщила его маршрут следования, благодаря чему мужчина был найден, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации канала, мужчина следовал из Рязани в Москву и по дороге у него случился инсульт. Супруга рассказала полицейским его маршрут, и тем удалось его найти.

Водитель находился в салоне своего автомобиля на обочине у Каширы. Полицейские сразу же вызвали скорую помощь, помогли уложить его на носилки и передали врачам.

Как пишет канал, сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает, он проходит лечение.

Ранее сотрудники ГИБДД спасли жизнь младенцу, у которого остановилось дыхание из-за врожденного порока сердца. Грудничок начал синеть, поэтому они срочно повезли его на своем автомобиле в больницу Екатеринбурга. По дороге отец малыша увидел экипаж ДПС и обратился за помощью. Правоохранители помогли доставить ребенка в больницу максимально быстро.