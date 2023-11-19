Сотрудники ЧОП подрались с участниками СВО на Сахалине Бастрыкин поручил расследовать конфликт работников ЧОП с бойцами СВО на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении сотрудников частного охранного предприятия в Сахалинской области, у которых произошел конфликт с участниками СВО, сообщила пресс-служба СК. По результатам Бастрыкин поручил представить доклад в Центральный аппарат СК.

В СМИ сообщалось о конфликте между посетителями одного из заведений города Южно-Сахалинска, среди которых были участники специальной военной операции и сотрудники частного охранного предприятия. <...> Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Сахалинской области Бэликто Базарову возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ЧОП, а также провести проверку законности его деятельности, — говорится в сообщении.

18 ноября RT сообщил со ссылкой на друга военнослужащих, что в Южно-Сахалинске участников СВО сначала отказались пустить в бар, а после обстреляли из газового пистолета. Собеседник издания рассказал, что пять мужчин пришли отмечать получение орденов Мужества, но без объяснения причин их не пустили в заведение, а когда попросили вызвать администратора, начали проявлять агрессию и вызвали охрану.

RT пишет, что прибывшие работники ЧОП вытолкнули военных на улицу, где один из сотрудников охранного предприятия выстрелил в них из газового пистолета и затем распылил в их сторону перцовый баллончик. По данным RT, в результате двое военных получили ожоги сетчатки, у одного из них разбит нос, они написали заявление в полицию.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что в магазине в Москве произошла драка между участником СВО и другим посетителем. По данным канала, причиной конфликта стало замечание, которое военнослужащий сделал спутнице мужчины из-за ношения никаба.