Сотрудники больницы на Урале несколько дней не замечали умершего пенсионера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Первоуральске Свердловской области тело пенсионера несколько дней пролежало возле больницы, в которую он обратился, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Надзорное ведомство проводит проверку по факту возможных нарушений при оказании медицинской помощи 84-летнему мужчине.

Прокуратура г. Первоуральска организовала проведение проверки в связи с поступившей информации, в том числе через СМИ, о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи 84-летнему местному жителю, — говорится в сообщении.

Портал Tagilcity.ru сообщил, что пенсионера доставили в местную больницу на скорой помощи, однако врачи не нашли у него проблем со здоровьем и отпустили домой. Пройдя несколько метров, мужчина умер. Его тело нашли только спустя пять дней.

Родственники рассказали порталу, что пенсионер жил один, но сын каждую неделю привозил ему продукты и воду. За небольшими покупками мужчина сам ходил в магазин.

С 21 сентября семья не могла дозвониться до пенсионера, а через несколько дней, приехав к нему, не застали дома. Тогда сын начал обзванивать больницы — в одной из ему сообщили, что пенсионер у них был, но после обследования его отпустили домой. По словам медиков, он покинул учреждение самовольно.

Тогда сын пошел в полицию. Во время подачи заявления о пропаже выяснялось, что тело пенсионера уже найдено сотрудниками правоохранительных органов.

В последствии родные мужчины узнали, что скорую вызвали из полиции: якобы в отделение россиянина привели прохожие, которым он рассказал, что заблудился и забыл адрес. Документов у него с собой не было, но свои данные он назвал правильно. При этом ранее, по словам родственников, пенсионер не жаловался на проблемы с памятью.

Утром 29 сентября во Всеволожском районе Ленинградской области у Ольгинской церкви был обнаружен труп голой женщины. Один из очевидцев сообщил, что видел, как тело к церкви вез на тележке некий мужчина.